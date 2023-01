Rissa durante una festa, donna ferita, intervengono i carabinieri

RIETI - Inizia con una colluttazione tra due giovani donne e termina in rissa una festa a Passo Corese. Erano da poco trascorse le due e trenta del mattino quanto si è reso necessario l’intervento di una pattuglia di militari dell’Arma in via Gramsci dove si stava tenendo una festa cui avevano preso parte numerose persone, per lo più di origine africana.

Tutto sarebbe iniziato con una zuffa tra due donne che - a seguito di screzi e diverbi - sono poi direttamente passate alle mani finendo per picchiarsi. Nel corso della colluttazione le due donne che, secondo alcune testimonianze da parte delle persone presenti si erano prese reciprocamente per i capelli, si sono scontrate con violenza e una delle due ha poi subìto lo strappo di un orecchino che le ha provocato la lacerazione del lobo e la perdita di sangue. A quel punto la lite a due si è estesa ad altri soggetti presenti rischiando di degenerare ulteriormente.

L’arrivo immediato dei carabinieri ha riportato l’ordine e la calma passando all’identificazione dei cittadini stranieri presenti mentre per la donna si è reso necessario il trasporto in ospedale per la profonda lacerazione riportata all’orecchio.