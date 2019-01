© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina in rissa il match tra Capradosso e Mideporte Colle Salario, match della 14esima giornata del campionato di Prima categoria. Il punteggio è fermo sul 3-1 per i padroni di casa, che fanno di tutto per portare a casa 3 punti importantissimi.Poco prima della mezz’ora di gioco della ripresa, si verificano alcuni interventi duri, che fanno sì che il clima, sportivo e corretto fino a quel momento, si inasprisca e diventi teso, fino al culmine, arrivato intorno al minuto 35; da quanto è emerso, da una rimessa laterale a favore del Mideporte, si è creato un parapiglia che ha visto scontrarsi alcuni giocatori delle due formazioni a causa di un contatto non fortuito tra un giocatore del Capradosso e il giocatore del Mideporte che stava battendo la rimessa laterale.Il direttore di gara, Iustulin della sezione di Ciampino, ha provato a far riprendere il gioco ma, accorgendosi che il clima non si era ancora disteso, ha deciso di non continuare la gara, sospendendo perciò il match.«E’ davvero un peccato rovinare una domenica di sport» dice Valerio Creati, direttore tecnico della formazione romana. «La cosa surreale è che i nostri avversari stavano vincendo e avrebbero sicuramente vinto il match; perciò, si sono rovinati con le loro stesse mani».Intanto, il Capradosso non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’accaduto. Ora, bisognerà attendere le decisioni del Giudice Sportivo, ma si prospettano molti squalificati e, forse, una sconfitta a tavolino per entrambe le squadre.