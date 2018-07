di Raffaella Di Claudio

RIETI - Ha raccontato che si trovava a Stimigliano Scalo perché avrebbe dovuto vedere una persona, ma in realtà è finito col restare ubriaco dentro un bar a inveire contro i clienti del locale e a minacciare i carabinieri della locale stazione.



M. A., 38 anni nato in provincia di Brindisi e residente a Fabrica di Roma, è stato arrestato domenica sera per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.



Erano le 22 quando una delle due pattuglie dei carabinieri della stazione di Stimigliano, in servizio per la festa di Forano, una per l’ordine pubblico e l’altra per vigilare e scongiurare furti sul territorio, ha capito che all’interno del bar c’era un po’ di maretta.



Il 38enne, complice qualche bicchiere di troppo aveva cominciato a dare in escandescenze. I militari lo hanno avvicinato e hanno tentato di calmarlo, ma di fronte al divieto di bere altri alcolici, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri tentando di aggredirli.



Immediato l’arresto e il sequestro di un coltello a serramanico di 17 centimetri. L’uomo è stato trasferito nella camera di sicurezza della compagnia di Poggio Mirteto in attesa di comparire davanti al giudice, che ha convalidato il fermo e lo ha rimesso in libertà.

Marted├Č 31 Luglio 2018



