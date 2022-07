Lavoratori ex Risorse Sabine in assemblea, Cgil e Cisl: «Profonda delusione per le mancate risposte della Regione»

RIETI - Questo pomeriggio, 19 luglio, si è tenuta l'assemblea dei lavoratori ex "Risorse Sabine" presso l'aula consiliare della Provincia di Rieti. Cgil e Cisl hanno fatto il punto della situazione a margine dei due incontri avuti con la Regione Lazio. «Dalla discussione é emersa la profonda delusione dei lavotatori riguardo le mancate risposte giunte finora dalla Regione - si legge nella nota a firma Claudio Coltella e Paolo Bianchetti - Si prende atto della disponibilità di ulteriori incontri con la Regione Lazio prima della pausa estiva, ma non si esclude di poter ricorrere ad iniziative di protesta laddove se ne ravvisassero le condizioni. Coltella e Bianchetti rispettivamente per la Cgil e la Cisl auspicano che le verifiche promesse dagli uffici regionali si traducano presto in ipotesi normative risolutive».