RIETI - Domani, venerdì 7 settembre a partire dalle 18 la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile in collaborazione con l’Associazione Ternana Astrofili organizza una serata alla scoperta del cielo profondo.



Tutti gli occhi puntati al cielo per osservare stelle e pianeti, per emozionarci e sognare con il naso all’insù. Lontano dal caos cittadino, presso il Centro visite del Lago lungo SP Poggio Ponte Crispolti – Poggio Bustone (atterraggio parapendio).



Interverranno la professoressa Laura Bellezza e l’ornitologo Maurizio Sterpi.



L’ingresso è gratuito, l’attività e adatta a tutte le età, sarà presente un punto di ristoro per acquistare cibi e bevande.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



