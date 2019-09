© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione del 50° anniversario dall’allunaggio si potrà osservare la Luna grazie alla collaborazione del Cnai, Centro Nazionale Astro ricercatori Indipendenti.Sabato prossimo 14 settembre, a partire dalle 18, la Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile organizza una serata di divulgazione astronomica presso il Centro Visite del Lago Lungo, Loc. Pescatore, strada provinciale Ponte Crispolti – Poggio Bustone (atterraggio parapendio).L’esperto Maurizio Sterpi ci parlerà degli animali notturni quali Civette, Gufi e Lupi.La manifestazione sarà animata da “Dilettanti allo Sbaraglio” che si cimenteranno in varie discipline come ballo, canto e recitazione.Il tutto si svolgerà all’aperto, lontano dal caos cittadino, nella splendida cornice del Lago Lungo dove si potranno gustare i prodotti del nostro territorio.Ingresso libero, vi aspettiamo numerosi.Maggiori dettagli sul sito www.parchilazio.it o www.visitlazio.com