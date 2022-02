Successo per le due visite guidate alla Riserva dei Laghi, in programma altri 2 appuntamenti

RIETI - Successo per le due visite guidate alla garzaia dei Laghi Lungo e Ripasottile. La giornata internazionale delle Zone Umide è stata celebrata con una buona affluenza di partecipanti alla Riserva dei Laghi: circa 50 le persone coinvolte, provenienti da tutto il Lazio e divise in due gruppi, per osservare più da vicino l’avifauna del luogo. Grande attenzione per gli aironi cenerini, che hanno affascinato i partecipanti con il loro maestoso volo nei cieli della Riserva, naso all’insù anche per osservare le garzette e i cormorani, tra le specie più frequenti a nidificare la zona.



L’affluenza di interessati, provenienti anche da fuori, conferma l’importanza della Riserva dei Laghi per la sua biodiversità e per la bellezza del suo paesaggio: un fiore all’occhiello per il nostro territorio, che viene riscoperto anche attraverso queste iniziative. Un trend positivo, quello riscontrato mercoledì 2 e domenica 7 febbraio, che ha convinto gli organizzatori a programmare altre 2 giornate attraverso la garzaia: aperte le prenotazioni per mercoledì 9 e domenica 27, al numero 3282175541.