Due giorni di attività alla Riserva dei Laghi, c'è anche la sfilata di eco-moda alle sorgenti di Santa Susanna

Sabato 31 Luglio 2021, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 12:15

RIETI - Due giornate ricche di iniziative per la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, da inserire nell’ambito della rassegna “I Parchi del Lazio, l’estate continua” promossa dalla Regione Lazio. Quello di oggi è il secondo appuntamento di “Suoni Di-Vini, tra le radici della nostra Regione” e prevede un programma con laboratori, visite guidate, musica e degustazioni.

Grande attenzione per "Il Guado in passerella", sfilata di eco-moda prevista per le 19 presso Il monumento Naturale delle sorgenti di S. Susanna, dove tutto è già pronto per l'evento in cui l’antica pianta tintorea coltivata con impegno dalla Riserva dei Laghi sarà protagonista. Sarà proprio l’azzurro del guado a dare colore ai vestiti ideati dalla stilista Eleonora Riccio, in una sfilata che fa da conclusione ad un progetto iniziato dalla Riserva più di 2 anni fa. Così si riscopre una pratica tintorea antica, approfondita anche nel documentario che sarà proiettato nel corso della giornata e che racconta il processo di coltivazione e lavorazione del guado all’interno della Riserva.

Oltre alla sfilata, spazio anche a laboratori, escursioni, stand gastronomici e musica fino a tarda serata e nella giornata di domani. Anche così viene anche valorizzata un Parco Naturale importante nel nostro territorio, custode di una biodiversità e di una bellezza da preservare.

Programma di oggi e domani al link: Secondo appuntamento di SUONI "DIVINI" tra le radici della nostra Regione (parchilazio.it).