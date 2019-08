I COMUNI, LE SCADENZE, I PREMI

RIETI - L’associazione “Il Sapere delle Mani” , il “Comitato Amici di Valerio” con il patrocinio della Riserva Naturale Regionale di Nazzano Tevere-Farfa presentano la nona edizione di Fotografando la Riserva.Manifestazione dedicata alla memoria di Valerio Lucentini appassionato di fotografia e rivolta ad appassionati di foto di tutte le età.Quest'anno il territorio interessato comprende: la Riserva Tevere-Farfa, tutto il corso del Fiume Farfa dalla sorgente alla confluenza al Tevere, i borghi di Nazzano, Torrita Tiberina , Montopoli di Sabina,Sant’Oreste e Castelnuovo Di Farfa. Il 9 novembre 2019 presso la Sala Espositiva della Riserva Naturale Regionale Tevere-Farfa saranno esposte le foto e si terrà la premiazione. La partecipazione è gratuita. La scadenza adesioni sabato 5 ottobre 2019.Si possono inviare due scatti specificando dove è stata scattata la foto che verrà poi stampata in A4. Ci saranno premi offerti da tre artigiani per il tramite della Riserva e altri premi offerti dai produttori locali e questa votazione sarà quella del pubblico che con i propri like su facebook sulla pagina de Il Sapere delle mani, decreterà i vincitori. In quest’ultimo caso si vince con una sola foto. Info 342/3971583.