La Riserva naturale monti Navegna e Cervia all'evento Skipass Modena 2023

RIETI - La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia all'Evento Skipass Modena 2023. «Il Commissario Monaco Matteo ringrazia la Regione Lazio per l'opportunità concessa di promuovere l’educazione ambientale. L'ecosistema è il tesoro più prezioso e preservarlo è un dovere che riguarda tutti noi. Una luce brillante di speranza risplende nella Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, situata tra le affascinanti terre del Lazio e dell'Abruzzo».



«Una novità significativa di questa collaborazione è stata la spinta del nuovo commissario, Matteo Monaco, che ha subito promosso la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia come esempio da seguire per il suo eccezionale rapporto con le associazioni del territorio. Questa iniziativa ha catturato l'attenzione e la partecipazione attiva delle associazioni locali, dimostrando che la sinergia tra enti pubblici e organizzazioni locali è essenziale per una gestione sostenibile delle risorse naturali».



«Promuovere l'Educazione Ambientale. L'obiettivo principale della partecipazione della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia a Skipass è stato quello di promuovere l'educazione ambientale. Attraverso escursioni guidate, laboratori interattivi e presentazioni coinvolgenti, la Riserva e la Lega Navale del Turano hanno reso evidente l'importanza della conservazione dell'ambiente».



«Queste iniziative hanno coinvolto visitatori di tutte le età, dimostrando che l'educazione ambientale può essere avvincente e divertente.

La collaborazione ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di preservare la biodiversità e di adottare uno stile di vita più sostenibile».



«Un Appello alla Collaborazione Attiva. La promozione dell'educazione ambientale e della sostenibilità richiede sforzi congiunti, e il commissario Matteo Monaco ha dimostrato l'importanza di questo aspetto, sottolineando quanto possa essere fruttuosa la collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni locali».



«Questo esempio positivo dovrebbe ispirare altre associazioni locali a unirsi a questa causa. Collaborando attivamente, possiamo costruire un futuro più sostenibile, preservando l'ambiente per le generazioni future.

La partecipazione della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia all'evento Skipass è stata un passo in avanti verso la promozione dell'educazione ambientale e della sostenibilità. Questa iniziativa dimostra come sport, educazione ambientale e collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni locali possano convergere in un'unica direzione, verso la conservazione del nostro prezioso pianeta».