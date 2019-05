RIETI - Considerate le previsioni meteo che indicano temperature minime al di sotto della media stagionale per i prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali e che questa situazione ambientale può provocare disagio alla popolazione, in particolar modo ai bambini e agli anziani, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti ha autorizzato l’accensione degli impianti termici di distribuzione ed utilizzazione del calore dal 3 maggio al 19 maggio 2019 per una durata massima giornaliera di sette ore.



