RIETI - Scuola di Borgo Quinzio. Questa mattina pare che il riscaldamento sia in funzione nella parte inferiore del plesso. "Ci hanno detto - fanno sapere alcuni genitori che al piano terra i termosifoni funzionano e che la classe della prima media resterà lì fino a quando non sarà tutto risolto". Intanto, contattati intorno alle 10, dalla direzione didattica dell'istituto comprensivo di Fara Sabina fanno sapere che "dal Comune non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale sulla riparazione dell'impianto e che per il momento resta in vigore la circolare numero 50 sulle modalità provvisorie di riscaldamento". © RIPRODUZIONE RISERVATA