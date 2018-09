LA DECISIONE

RIETI - Non sarà certo il risarcimento record richiesto di trenta milioni che gli aveva permesso di raccontare sulle principali reti televisive nazionali la storia di una bambina rimasta cieca e tetraplegica spastica grave in seguito a un caso di malasanità, ma i sette milioni accordati ai suoi genitori dal tribunale costituiscono pur sempre un consistente indennizzo. La vicenda è quella di Eleonora, nata a Rovigo nel 2008, e di una causa protrattasi quattro anni e conclusasi in sede civile con la sentenza emessa dai giudici veneti i quali - accogliendo la richiesta dell’avvocato reatino Mario Cicchetti - hanno riconosciuto responsabili l’Usl 5 di Rovigo e le due ginecologhe che ebbero in cura la mamma della bambina.Alla base della decisione, il tribunale (giudice Pierangela Congiu) ha riconosciuto l’errore commesso dai medici che ritardarono il parto cesareo di quindici ore, determinando nella nascitura la mancanza di ossigeno al cervello e gravi danni neurocerebrali, il cui comportamento negligente fu riconosciuto da una sentenza della Corte di Appello di Venezia che riformò dopo aver disposto una consulenza medica, pur dichiarando prescritti i reati penali, la precedente assoluzione pronunciata dal tribunale di Rovigo in seguito a una prima richiesta di archiviazione (non accolta per l’opposizione della parte civile) sollecitata dalla procura. Eleonora presenta oggi gravi danni neurologici, non vede e avverte solo qualche rumore, deve essere aiutata in tutte le sue azioni quotidiane e per assisterla i genitori spendono in media cinque mila euro al mese. La richiesta di trenta milioni di risarcimento si basava, spiegò il difensore, sul calcolo di previsione di vita della sfortunata bambina.