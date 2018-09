RIETI - Passo in avanti verso l'avvio del campionato di serie C in cui giocherà il Rieti.

Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati.

La decisione è stata presa amaggioranza, con il dissenso del presidente del collegio, Franco Frattini.



A questo punto, entro domani, la serie C provvederà alla composizione dei gironi (il Rieti potrebbe essere collocato nel C, ma tutto è da decidere) e il calendario.



L'appuntamento per i calendari è fissato a Firenze alle 11.30.

Marted├Č 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA