Terminata la ripavimentazione di via Fundania. Lavori in corso su via Salaria in zona Provincia

RIETI - L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli, informa che sono terminati nella mattinata odierna i lavori di ripavimentazione che hanno riguardato Via Fundania. Nel frattempo proseguono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Via Salaria, nel tratto adiacente l’Amministrazione provinciale, cui seguiranno gli interventi di ripavimentazione per un tratto di circa 200 metri.