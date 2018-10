© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il nome di Gianluca Gizzi va sicuramente aggiunto alla lista delle personalità legate a Rieti ed interessate alla ripartenza delle zone colpite dal sisma. Proprio ieri pomeriggio nella sala consiliare della Provincia, il giornalista di Rds, ha incontrato i ragazzi del progetto “Ripartiamo”, volto a far conoscere le qualità del nostro territorio dopo la tragedia del 2016. Un incontro in cui Gizzi, originario di Leonessa, ha fornito ai ragazzi diversi spunti per rilanciare il Reatino, elogiandone le bellezze naturali, la forte tradizione e svelando anche diversi trucchi del mestiere di giornalista. «Sono estremamente legato a Rieti – confessa Gizzi, aggiungendo – È una terra con delle grandi potenzialità».Un tassello fondamentale per “Ripartiamo” che da marzo, con l’appoggio di diversi enti, si impegna nel promuovere Rieti e le zone del cratere dopo il sisma. Web TV, piattaforme online e nuovi media sono i mezzi con cui la squadra di volontari ed esperti, coinvolti nel progetto, intende divulgare il patrimonio naturale e culturale della nostra provincia, ricordando che a Rieti c’è molto da poter apprezzare e molta voglia di ripartire.