Riordino rete scolastica, approvazione unanime del consiglio provinciale. Tutti gli spostamenti

RIETI - Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità il riordino della rete scolastica provinciale per il prossimo anno scolastico (2023-24) che prevede: lo spostamento della sede legale dell’istituto Malfatti di Contigliano nella sede della scuola primaria De Amicis; lo spostamento della sede legale dell’Istituto Comprensivo Montasola nella struttura messa a disposizione del Comune di Cottanello; tutti i plessi ricadenti nel Comune di Selci afferiscono all’Istituto Comprensivo di Cottanello; tutti i plessi ricadenti nel Comune di Cantalupo afferiscono all’Istituto Comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina; la riattivazione della scuola elementare nel Comune di Posta ricompresa nell’Istituto Comprensivo Valle del Velino; l’istituto Omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina chiede il Liceo di Scienze Applicate per la transizione ecologica e digitale quadriennale che rientra nella sperimentazione; al Luigi di Savoia attivazione del corso serale IDA per la sanità e l’assistenza sociale; mantenimento dell’autonomia scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice; il mantenimento dell’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Petrella Salto e il mantenimento dell’autonomia scolastica del Marco Polo di Torricella in Sabina.



«Un buon risultato - ha dichiarato il presidente della Provincia, Mariano Calisse, a margine del consiglio - raggiunto grazie al lavoro condiviso con i sindaci, i sindacati e i dirigenti. Approvato in maniera unanime da tutto il consiglio e ora verrà inviato alla Regione nella speranza che venga approvato così come inviato. Prossimo passo sarà iniziare un’interlocuzione importante con il Ministero per cercare di abbattere i numeri minimi dei plessi per la loro autonomia».