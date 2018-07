di Matteo Di Mario

RIETI – Un altro evento ad animare le serate del fine settimana reatino. E’ incominciata ieri sera la manifestazione “Arti, mestieri e antichi sapori”, che, organizzata dall’associazione "Rione San Nicola – Città Giardino", continuerà a svolgersi, nelle serate di oggi e domani, lungo via del Porto, via del Burò, via Santa Lucia e via della Verdura.



Si tratta di una rappresentazione storica all’interno delle cantine rionali, dove artigiani, artisti e cuochi si esibiscono effettuando dimostrazioni delle antiche professioni.



Sabato 7 luglio, la manifestazione si concluderà, a partire dalle 20.30, con una suggestiva cena sotto le stelle, che avrà luogo lungo via della Verdura

