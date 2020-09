Rieti, in altri cinque comuni della Sabina slitta l'apertura delle scuole al 24 settembre

RIETI - Forano e Stimigliano, Selci e Tarano e ovviamente Torri in Sabina sede dell’Istituto comprensivo Forum Novum di Vescovio. Tutti Comuni che differiscono l’apertura dei plessi scolastici dalla data originale, quella del 14 settembre, al 24 settembre e il motivo non è legato alle consultazioni referendarie o quant’altro ma perché c’è da finire di approntare le misure e i dispositivi per garantirla massima sicurezza di alunni e docenti al rientro in aula.



Il comunicato

Ogni Comune ha diramato l’ordinanza e l’annuncio ribadendo che “Il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina, con nota pervenuta questa mattina, ha evidenziato criticità per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2012 dovute a ritardi nei provvedimenti Ministeriali, Regionali e in ambito scolastico (organico Docente ed Ata incompleto, banchi monoposto non ancora disponibili, dispositivi di protezione e sanificanti non sufficienti).

Nello specifico, la carenza del personale docente, implicherebbe la necessità dello sdoppiamento delle classi nelle aule, pertanto potrebbe non essere più garantito il distanziamento previsto dal Dpcm, venendo meno la prevenzione al contagio e l'organico ancora incompleto del personale Ata, potrebbe avere ricadute negative sulla sorveglianza e sulla pulizia ed igienizzazione dei plessi”.



La decisione

Valutate le difficoltà dell'Istituto per l'avvio delle attività didattiche il 14 settembre prossimo come stabilito dal calendario scolastico regionale, considerato anche lo svolgimento della consultazione referendaria che si terrà il 20 e il 21 settembre prossimi, le varie Amministrazioni Comunali, in accordo congiunto con tutti i Comuni facenti parte dell'Istituto Comprensivo Forum Novum, hanno deciso di fissare al 24 settembre l'inizio delle attività didattiche delle varie scuole presenti sul loro territorio.

In Sabina già ieri Poggio Mirteto limitatamente alla scuola Volpicelli, Cantalupo, Casperia, Castelnuovo di Farfa e i plessi di Poggio Nativo avevano comunicato analoga decisione.

