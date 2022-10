Rigenerazione urbana: il Comune di Rieti ottiene ulteriori 2 milioni di euro. Il totale sale a 22 milioni

RIETI - Il Comune di Rieti ha ottenuto un incremento del 10% del contributo per i progetti di Rigenerazione Urbana per un importo di 2 milioni di euro che porta dunque il totale del finanziamento per tale programma a 22 milioni di euro.

«Nello specifico, attraverso il fondo stanziato dal DPCM del luglio scorso – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli – otteniamo 1.5 milioni di euro aggiuntivi per il programma sulla qualità dell’abitare, già finanziato con 15 milioni di euro, che ci permetterà di intervenire sul decoro e le infrastrutture del quartiere di Città Giardino, 250mila euro in più per il completamento dell’impianto dei Cinque Confini, già finanziato con 2.5milioni di euro, e ulteriori 250mila per gli interventi di manutenzione e adeguamento di edifici comunali, già finanziati anch’essi con 2.5 milioni di euro. Con gli uffici siamo già al lavoro per avanzare nell’iter di progettazione di questi importanti interventi».