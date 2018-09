di Emanuele Faraone

RIETI - Blitz delle forze dell’ordine e della prefettura al civico 12 di via Consoni. Individuato uno straniero che stava facendo uso di sostanze stupefacenti. Al vaglio problematiche e criticità all’interno di uno stabile dove - alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno avuto come protagonisti rifugiati - i condomini hanno scelto di scendere in campo, adottando una linea dura. Ieri intanto – oltre al sopralluogo – anche l’ennesimo intervento di una pattuglia della Volante in un palazzo di...