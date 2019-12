© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Un’esperienza unica e bellissima. Sono orgogliosa di rappresentare questa associazione e ringrazio tutti i colleghi intervenuti in questa importantissima manifestazione contro questa riforma che renderà il processo penale infinito ledendo i diritti fondamentali di tutti».Poche parole ma piene di vivo entusiasmo quelle del presidente della Camera penale di Rieti, Morena Fabi al termine della "Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione", iniziativa voluta dall’Unione delle Camere penali italiane in aperto contrasto all'entrata in vigore della riforma della prescrizione prevista a partire dal 1 gennaio 2020.A piazza Cavour a Roma davanti la Corte di Cassazione si sono dati appuntamento – dal 2 al 6 dicembre dalle 9 alle 20 – migliaia di avvocati italiani che, in una vera e propria maratona di interventi si sono passati idealmente il testimone di questa protesta per denunciare la grave lesione del principio di ragionevole durata del processo penale sancito dalla Costituzione.Alla kermesse ha preso parte anche Carlo Calenda, viceministro dello Sviluppo Economico nei governi Letta e Renzi, la deputata Maria Elena Boschi e il professor Vittorio Manes esperto di Scienze giuridiche che ha affrontato i temi “imputato per sempre”, “Il processo senza prescrizione e le vere cause dell'irragionevole durata del processo”.La delegazione di penalisti reatini era composta composta da Attilio Francesco Ferri (presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rieti), Morena Fabi e Giusi Aguzzi, rispettivamente presidente e vice presidente della Camera penale di Rieti, Marco Arcangeli e Eusebio Graziosi (consiglieri del Coa Rieti) e l'avvocato Francesco Inches.