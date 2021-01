Tarano: informazioni, tariffe e calendario per la Tari sul sito del Comune

RIETI - Calendario e orari raccolta, percentuali raccolta, calcolo della tariffa, modelli di reclamo, riduzioni e scadenze Tari. C'è tutto quanto riguarda il serzizio nella nuova sezione del sito del Comune di Tarano messa on line solo da pochi giorni. Come previsto in materia di trasparenza dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, il Comune ha provveduto ad inserire in home page il "Portale trasparenza servizio di gestione dei rifiuti urbani" accessibile cliccando sul banner ben visibile all'indirizzo www.comune.tarano.ri.it.

"In questo nuova sezione - dice il sindaco Miranda Glandarelli - i cittadini potranno trovare tutte le informazioni relative al servizio, incluse le scadenze, le modalità per comunicare eventuali errori riscontrati in bolletta nell'applicazione della tariffa, le modalità di pagamento ammesse e le eventuali riduzioni, ma anche i risultati, in termini percentuali, di raccolta differenziata conseguiti nel comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza".

