3 Maggio 2021

di Samuele Annibaldi

RIETI - Scaduto il contratto il 30 aprile per la raccolta dei rifiuti solidi urbani tra l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina e la società Gea, col trasferimento del servizio nei Comuni aderenti in via di definizione, da oggi il servizio sarà svolto dalla Società Saprodir. I Comuni, però, hanno comunicato e organizzato per i prossimi giorni la raccolta in modo differente.

Le decisioni

A Cantalupo, il Comune ha comunicato che in attesa di aggiornare il calendario e le modalità di ritiro, la raccolta e il conferimento proseguirà attraverso le condizioni attuali. A Forano, il sindaco Marco Cortella ha spiegato che a maggio tutto resta invariato e col nuovo calendario che verrà poi distribuito dalla Saprodir ci saranno piccole variazioni. Poggio Mirteto, Montopoli e Tarano, in un comunicato congiunto, hanno spiegato che dal 10 maggio il servizio sarà gestito temporaneamente, con ordinanza, da Saprodir mentre in questa settimana i rifiuti verranno raccolti solo il 7 maggio per le tipologia dell’organico. Dal 10 maggio la raccolta proseguirà come da calendario attuale. Dove non c’è cambiamento alcuno è Stimigliano, col sindaco Franco Gilardi che ha spiegato che «il Comune non ha affidato il servizio alla Saprodir e pertanto il continuerà a essere gestito dalla Gea con le stesse modalità, per cui i residenti nel Comune di Stimigliano non subiranno alcun disagio. La micro-isola per i non residenti, con proprietà nel Comune di Stimigliano, continuerà a essere attiva: per accedere bisognerà continuare a inserire il codice fiscale. Da oggi, poi, l’isola ecologica a Stimigliano, ove conferire principalmente gli ingombranti, resterà chiusa per qualche giorno, per cambio gestore, a seguito della scadenza naturale del contratto. Nei prossimi giorni sarà tempestivamente comunicata la nuova data di apertura, per cui si invitano i cittadini a non abbandonare i rifiuti, soprattutto all’ingresso dell’ecocentro, anche perché è in funzione il sistema di videosorveglianza».