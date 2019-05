RIETI - Raccolta dei rifiuti porta a porta sospeso per la festività odierna. Mercoledì 1° maggio in occasione della festa dei lavoratori il servizio di raccolta porta a porta della Asm a Rieti non verrà effettuato.



A partire dal mese maggio il calendario di ritiro del verde (sfalci e potature) e quello del vetro, effettuato nell'ambito del servizio di raccolta rifiuti con modalità porta a porta, subirà delle modifiche. Accedendo al sito internet www.asmrieti.it è possibile scaricare il nuovo calendario annuale contenente tutte le variazioni al servizio di raccolta per le festività 2019.