RIETI - Questo il servizio per la raccolta dei rifiuti da parte di Asm, con modalità porta a porta, con le variazioni per le festività natalizie, a Rieti e nelle frazioni.



Zona Velino (quartieri Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Piana Reatina e Chiesa Nuova): martedì 25 dicembre non verrà effettuato il servizio, il ritiro della plastica verrà effettuato giovedì 27 dicembre.



Zona Terminillo (quartieri Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro e le frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni Reatino) il ritiro del vetro, sfalci e potature non verrà effettuato martedì 25 dicembre.