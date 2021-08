Nuovi cestini di design arrivano nei Comuni, Calisse: «Ora decoro e differenziata viaggiano di pari passo»

Mercoledì 4 Agosto 2021, 17:34

RIETI - È stato concluso il progetto della Provincia di Rieti per fornire ad alcuni comuni, selezionati tramite bando pubblico, nuovi cestini per la raccolta differenziata in strada ma che siano a colpo d'occhio anche un oggetto di design.

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha commentato: "Un'iniziativa che permetterà ai comuni del Reatino di essere all'avanguardia e al livello di tante località turistiche italiane e straniere, la raccolta differenziata fa bene al territorio ma spesso il commento è negativo quanto a decoro, con questi contenitori abbiamo voluto dare anche un tocco di bellezza ad un servizio necessario".

I nuovi cestini saranno posizionati Cittaducale, Montenero Sabino, Poggio San Lorenzo, Rieti, Belmonte in Sabina, Leonessa, Torricella in Sabina, Frasso Sabino, Borgorose, Collevecchio, Contigliano e Castelnuovo di Farfa. Per l'iniziativa sono stati creati ad hoc 50 cestini.