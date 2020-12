Rieti, rifiuti: le modalità per la raccolta porta a porta da Santo Stefano a fine anno

RIETI - Raccolta rifiuti porta a porta a Rieti, ecco le modalità da oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano e per il periodo delle festività.



Per la zona Velino che interessa i quartieri di Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Piana Reatina e Chiesa Nuova, venerdì 25 dicembre, Natale, non è stato effettuato il servizio e il ritiro dell’umido verrà effettuato giovedì 31 dicembre.

Per la zona Terminillo che interessa i quartieri di Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro e le frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni Reatino, venerdì 25 dicembre non è stato effettuato il servizio e martedì 29 dicembre verrà effettuato il ritiro della carta.

Anche il calendario di raccolta dei rifiuti indifferenziati presso le utenze dei cittadini posti in quarantena obbligatoria (positivi e non), subisce delle modifiche per cui la raccolta sarà effettua nei giorni seguenti:

Sabato 26 dicembre, anziché venerdì 25 dicembre

Martedì 29 dicembre

Sabato 2 gennaio anziché venerdì 1 gennaio.

