Rieti, sabato giornata ecologica di Asm per la raccolta dei rifiuti ingombranti

Sforzo per dissuadere l'incivile gesto di abbandono dei rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti in città. La ricetta dell'azienda municipalizzata Asm, che in città gestisce il servizio di igiene urbana è riassunta tutta qui.

Sabato 5 febbraio è in programma la giornata ecologica, dalle 9 alle 17, allo stadio "Centro d'Italia", a Rieti: in piazzale Veterani dello Sport, sarà possibile conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, metallici, legnosi, apparecchiature elettriche e elettroniche ed elettrodomestici. "Le molte giornate ecologiche calendarizzate - dice il presidente di Asm, Vincenzo Regnini - come anche gli sforzi che si stanno facendo per ottimizzare il servizio di ritiro materiali ingombranti a domicilio (servizio anch'esso gratuito, ndr) hanno proprio l'obiettivo di evitare episodi di abbandono di rifiuti e sensibilizzare all'accesso a quei servizi che l'azienda fornisce alla cittadinanza. Esortiamo ancora una volta all'uso di questi strumenti ordinari, mantenuti e potenziati in questi due anni dall'azienda nonostante il grande sforzo dovuto allo sdoppiamento del servizio dovuto all'esigenza del ritiro rifiuti presso i domicilio dei cittadini risultati positivi al covid, superando così tutto l'aspetto sanzionatorio e mettendo fine a queste pratiche stupide ed incivili".