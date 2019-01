RIETI - Avanzi di cibo, cartacce e gusci di arance spremute, c’è un po’ di tutto nei rifiuti fuoriusciti da un sacchetto celeste abbandonato dal solito imbecille, che è possibile “ammirare” da oltre due settimane sul ciglio della pista ciclabile di fronte alla coop Futura, in via Molino della Salce, alle spalle di una stazione di carburante. Nonostante l’immondizia si trovi bene in vista e all'incrocio con una strada comunale, nessun addetto dell'amministrazione o dell’Asm ha trovato ancora il tempo per intervenire e ripulire il tratto della ciclabile, peraltro sporca e infestata da rifiuti anche in altri punti che attraversano la città. Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA