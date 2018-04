RIETI - Variazioni nella raccolta Porta a porta per le festività Pasquali a Rieti.



Le variazioni comunicate da Asm sono le seguenti:



ZONA VELINO (Quartieri: Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Chiesa Nuova e Piana Reatina):

domenica 1 e lunedì 2, il servizio non verrà erogato pertanto, il giorno seguente, martedì 3, verrà ritirato l’umido, mercoledì 4 il residuo, giovedì 5 la plastica, venerdì 6 l’umido e sabato 7, la carta.



ZONA TERMINILLO (Quartieri Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere,Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro):

domenica 1 e lunedì 2, il servizio non verrà erogato pertanto, il giorno seguente, martedì 3, verrà ritirato il residuo, mercoledì 4 l’umido, giovedì 5 la plastica, venerdì 6 la carta e sabato 7, l’umido.

Domenica 1 Aprile 2018



