19 Marzo 2021

di S.A.

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Rifiuti abbandonati a Castelnuovo di Farfa, scovati i responsabili che ora verranno multati e dovranno anche provvedere a smaltire quanto lasciato in giro. Il comune di Castelnuovo di Farfa in collaborazione con il servizio di gestione dei rifiuti Saprodir e la squadra dei carabinieri forestali del comando di Poggio Mirteto ha rintracciato i responsabili dell’abbandono di rifiuti in località Cornazzano, ex Fungaia (nella foto). I responsabili sono stati sanzionati e dovranno provvedere a ripulire l’intera area attraverso uno smaltimento a loro carico. In un post sulla pagina istituzionale del Comune viene ribadito che verranno intensificati i controlli sorvegliando altre aree dove è già successo che siano stati conferiti in modo inopportuno i rifiuti. Ad intervenire in merito sull’accaduto il vicesindaco di Castelnuovo Michela Valentini la quale ribadisce che il Comune è vigile e sensibile riguardo la tutela ambientale ed il rispetto di norme e regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.

«Un gesto deprecabile quello dell’abbandono dei rifiuti – spiega l’assessore Valentini - e non solo nel caso specifico. Ormai, ovunque, è attiva la raccolta differenziata porta a porta, servizi di ritiro ingombranti e quant’altro. Non si riesce a capire per qualsivoglia motivo, malgrado tutti i giorni gli operatori arrivano a prelevare i rifiuti davanti le singole abitazioni, si possa pensare di abbandonare i rifiuti in giro. Il nostro Comune riguardo questo sarà inflessibile, non farà sconti e terrà sempre alta l’attenzione come è stato nel caso specifico di Cornazzano. Questo il nostro messaggio. Abbiamo subito allertato e li rigrazio per la celerità dell’intervento, la ditta, gli operatori e i carabinieri Forestali che in breve tempo sono riusciti ad identificare chi si è reso responsabile del gesto».