RIETI - I Carabinieri Forestali della Stazione Forestale di Poggio Mirteto, intervengono e bloccano una combustione illecita di rifiuti. Gli autori sono stati deferiti alla Procura della repubblica di Rieti.

Nel mese di giugno sono stati diversi gli interventi della Stazione di Poggio Mirteto relativamente a questa tipologia di illeciti.



I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto durante il diuturno controllo del territorio, teso a prevenire e reprimere i reati in danno dell’Ambiente, notavano un densa colonna di fumo nero levarsi verso il cielo. Profondi conoscitori del territorio i militari Forestali raggiungevano prontamente la località denominata “Vocabolo Pantana” in agro del Comune di Castelnuovo di Farfa.. Sul posto, era verosimilmente in atto l’abbruciamento di rifiuti, identificabili come pericolosi , costituiti principalmente da plastiche e materiali eterogenei tra loro per tipologia e classificazione, ad opera di persone subito identificate. Stante la situazione, i Carabinieri Forestali, procedeva a porre sotto sequestro penale i materiali parzialmente combusti giacenti sul posto, provvedendo a contestare l’illecito ambientale agli autori. Considerata la palese violazione alle normative vigenti in merito allo smaltimento di rifiuti, con l’aggravante della combustione degli stessi, in ossequio alla normativa vigente (Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni) le due persone coinvolte nei fatti sono state deferite alla Procura della Repubblica di Rieti per quanto di competenza. Sul fronte del contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti e sull’abbandono degli stessi, la Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto è particolarmente attiva, sempre in prima linea sia nella repressione che nella prevenzione informando e sensibilizzando la popolazione.

