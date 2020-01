RIETI - Richiesta alla Regione la Valutazione d'impatto ambientale per la realizzazione di un impianto con il sistema di pirolisi.

Si tratta di un progetto che potrebbe sorgere in una frazione di Rieti per il trattamento di rifiuti dalla plastica da cui si produce olio e gas combustibile.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 8 GENNAIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA