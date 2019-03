© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua a fare registrare numeri positivi l’appuntamento mensile per la raccolta dei rifiuti ingombranti e elettrici elettronici che sabato 9 marzo ha fatto tappa al parcheggio dello Stadio “Centro Italia”. “Rieti ricicla. E ti fa bella”, si conferma una iniziativa molto apprezzata dai reatini; sono state oltre 190 le persone che si sono recate presso l’isola ecologica itinerante e hanno conferito i loro rifiuti domestici ricevendo in cambio il consueto buono sconto da utilizzare per l’acquisto di prodotti di dermocosmesi presso le farmacie Asm.In totale sono stati raccolti 10.380 Kg di rifiuti così suddivisi: 2.700 kg ingombranti, 740 kg metallo, 2.880 Kg Raae raggruppamento R2/R4 (grandi bianchi: lavatrici, scaldabagno, piccoli elettrodomestici ecc), 500 Kg Raee Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori ecc), 1080 Kg Raee Raggruppamento R3 (Tv e monitor), 2.300 Kg legno, 180 Kg di batterie e accumulatori.Prossimo appuntamento con “Rieti ricicla. E ti fa bella”, sabato 13 aprile presso il parcheggio del Campo Scuola.