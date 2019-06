RIETI - Presentato l'esposto da parte dei residenti per la situazione dei rifiuti nella centrale via del Burò.

I firmatari dell'esposto chiedono indagini anche sull'edificio Ater abbandonato e nei confronti di Asm.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 26 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA