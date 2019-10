© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Abbandono dei rifiuti, il Comune di Rieti acquista altre telecamere.Sulla scorta dei buoni risultati ottenuti con l’operazione “Tolleranza zero” contro l’abbandono dei rifiuti, il Comune di Rieti prosegue nel tentativo di reprimere un fenomeno odioso che compromette l’ambiente e danneggia l’intera comunità. Su iniziativa dell’assessorato all’ambiente guidato da Claudio Valentini e dell’assessorato alla Polizia Municipale guidato da Onorina Domeniconi, il Comune di Rieti ha acquistato un’ulteriore fornitura di telecamere che saranno in dotazione alla Polizia Municipale per implementare il servizio di controllo sulle aree più a rischio.Nei mesi passati, grazie anche al protocollo di intesa con i Carabinieri Forestali, sono stati individuati decine di responsabili di abbandono dei rifiuti nell’ambiente, per i quali sono scattate sanzioni per circa 600 euro alle quali si aggiunge la pena accessoria della ripulitura del sito.