RIETI - Negli ultimi giorni si sono registrati nuovi episodi di abbandono di rifiuti nell’ambiente. Tra questi un frigorifero in zona La Foresta e sacchi di rifiuti di vario genere sulla Salto-Cicolana, l’area a pochi passi da Casapenta recentemente ripulita, per l’ennesima volta, dall’Asm Rieti su indicazione del Settore Ambiente del Comune di Rieti.«Abbiamo ingaggiato una lotta contro gli incivili e gli zozzoni, tramite controlli, telecamere e appostamenti, che sta producendo i suoi frutti, con sanzioni e pulizia delle aree a carico di chi le sporca – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini – ma, nonostante il cambio di passo, sarà sempre una lotta impari se ci saranno persone disposte ad abbandonare un frigorifero in mezzo strada. Faccio appello a tutti i reatini per bene ad aiutarci nella nostra battaglia per la tutela dell’ambiente e il decoro. Prima di tutto, c’è da vincere una sfida culturale. Noi ce la stiamo mettendo tutta».