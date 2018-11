RIETI - Un altro appuntamento con le giornate ecologiche itineranti è fissato per sabato 10 novembre presso il parcheggio del Campo Scuola “Raul Guidobaldi. Una location fruibile e comoda per i cittadini che vorranno conferire i propri rifiuti ingombranti. Sarà possibile portare i rifiuti, come sempre, dalle ore 10 alle 17 (orario continuato) ricevendo contestualmente un buono sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di prodotti di cosmesi presso le farmacie Asm.



L’iniziativa di Asm, Comune e Legambiente torna puntuale al fine di sensibilizzare ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e Raee (rifiuti elettrici ed elettronici). “Rieti ricicla. E ti fa bella” andrà avanti anche nel mese di dicembre, nella giornata di sabato 15 dicembre presso il parcheggio dello stadio “Centro Italia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA