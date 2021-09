“Rieti ricicla. E ti fa bella” torna il 18 settembre al parcheggio dello stadio “Centro d'Italia”

Giovedì 16 Settembre 2021, 14:57

RIETI - Un appuntamento straordinario con le giornate ecologiche itineranti è fissato per sabato 18 settembre presso il parcheggio dello stadio “Centro Italia”. Sarà possibile portare i rifiuti ingombranti e Raee (rifiuti elettrici ed elettronici), dalle 8 alle 13.

Lo stato di emergenza provocato dalla diffusione del Covid-19 e le misure di contenimento ad esso collegato non hanno permesso nel 2021, la consueta programmazione delle raccolte itineranti degli ingombranti, giornate che per partecipazione e quantitativi raccolti hanno testimoniato in passato che i cittadini apprezzano questo genere di iniziative, che Asm e Comune di Rieti, offrono alla cittadinanza per facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei Raee e promuovere contestualmente, la giusta cultura del rispetto dell’ambiente.