RIETI - Emergenza coronavirus, Asm introduce nuove misure a tutela degli operatori e dell'utenza."In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Emergenza sanitaria Covid-19 - spiega una nota di Asm - e delle direttive statali e regionali emesse, per evitare l’esposizione degli operatori e dell’utenza al contatto diretto, e nel rispetto delle misure volte a contenere il contagio, Asm Rieti, di concerto con l’Amministrazione Comunale, ha disposto la sospensione di alcuni servizi accessori per quanto afferente il settore ambiente .In particolare, fino a cessazione dell’emergenza Coronavirus sono sospese le seguenti attività:▪ raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti a partire da giovedì 19 marzo ;▪ raccolta dei rifiuti derivanti dalla manutenzione dei giardini ( sflaci del prato e potature) a partire da lunedì 23 marzo;▪ distribuzione dei mastelli e dei sacchetti per la raccolta differenziata presso la sede ASM di via Tancia n.23 a partire da lunedì 23 marzo;Per le eventuali richieste di informazioni, è attivo il numero verde aziendale 800 239478".