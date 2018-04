RIETI - Variazione al calendario raccolta rifiuti Porta a porta per le festività del 25 aprile e primo maggio, da parte di Asm.



"In occasione delle festività del 25 aprile e del primo maggio - spiega una nota di Asm - il servizio di raccolta Porta a porta non verrà effettuato e il calendario di ritiro subirà le opportune modifiche per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.

Per la zona Velino che interessa i quartieri di Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Piana Reatina e Chiesa Nuova, le variazioni al servizio prevedono che il ritiro della frazione indifferenziata avverrà giovedì 26 aprile mentre il ritiro della plastica giovedì 3 maggio.

Per la zona Terminillo che interessa i quartieri di Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro e le frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni Reatino il ritiro dell’umido è stato anticipato a martedì 24 aprile.

Asm coglie l’occasione per ricordare che, attraverso l’applicazione “Junker”, è possibile ottenere qualunque informazione utile in merito alla gestione della raccolta differenziata e collegandosi al sito internet aziendale è possibile scaricare il calendario annuale contenente tutte le variazioni al servizio di raccolta per le festività 2018.

Prosegue intanto presso la sede Asm di Via Tancia 23, la distribuzione dei mastelli del rifiuto secco residuo riservato ai condomini dei quartieri di Campoloniano, Villette, Villa Reatina, Piazza Tevere e Regina Pacis. Per facilitare all’utenza il ritiro dei contenitori, oltre alla mattina dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11, l’orario di apertura dell’ufficio, è stato esteso al lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18, ad eccezione di lunedì 30 aprile".





Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA