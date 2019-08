Venerdì 23 agosto

RIETI – Oggi e domani, 23 e 24 agosto, Rieti celebra la Rievocazione storica della canonizzazione di San Domenico di Guzman. Grazie a questa manifestazione, giunta all’undicesima edizione e ricca di appuntamenti, cittadini e turisti verranno coinvolti in un tuffo nel passato, in particolare nel 1234, anno nel quale Domenico fu canonizzato da Papa Gregorio IX nella Cattedrale reatina di Santa Maria Assunta.Si passerà dalle esposizioni dei falconieri allo spettacolo di sbandieratori e musici, per poi giungere ai due momenti clou previsti per la giornata di sabato: la processione del Grande Corteo Medievale e la rappresentazione teatrale della canonizzazione del santo.Nel 2019 ricorrono, inoltre, i vent’anni del gemellaggio di Rieti con Caleruega, la cittadina spagnola che diede i natali a San Domenico. Con l’occasione, una delegazione di amministratori della località iberica è giunta in città per assistere all’evento e per rinnovare il sodalizio con il Comune di Rieti. Tra gli ospiti, c’è anche il sindaco di Caleruega, Lidia Arribas Delgado, che ieri pomeriggio, nella Sala Consiliare della Provincia, ha partecipato ad un convegno dal titolo “Rieti nella storia dell’Ordine dei Predicatori”.Di seguito, il programma integrale delle due giornate:spettacolo di falconeria con rapaci diurni, a cura dei Falconieri del Re della città di Siena.spettacolo di falconeria con rapaci notturni, a cura dei Falconieri del Re della città di Siena.grande spettacolo di danza e fuoco “Spirito del grano”, a cura della Compagnia del fuoco della Misericordia di Rieti.spettacolo dei gruppi di Sbandieratori e Musici delle città di Sangemini, Giove e Foligno.Lungovelino Bellagamba, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Mariano Vittori, Via Roma, Lungovelino Bellagamba.Lungovelino Bellagamba, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, Piazza Marconi e ritorno al Lungovelino Bellagamba passando per Via Roma.Lungovelino Bellagamba, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Garibaldi, Piazza San Rufo, Via Roma, Lungovelino Bellagamba.partenza del Grande Corteo Medievale che seguirà il seguente percorso: Piazza San Francesco, Lungovelino Bellagamba, Ponte Romano, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, Via Sanizi, Piazza Beata Colomba e arrivo alla Chiesa di San Domenicorappresentazione teatrale della rievocazione storica della canonizzazione di San Domenico di Guzman, a cura del Teatro Rigodon. Melodie dal vivo a cura del gruppo di musica antica “Anonima frottolisti” della città di Assisi.ritorno del Grande Corteo Medievale che seguirà il seguente percorso: Piazza Beata Colomba, Via Sanizi, Via Cintia, Piazza Vittorio Emanuele II, Ponte Romano, Lungovelino Bellagamba, Piazza San Francesco.conclusione dell’evento con un grande spettacolo di sbandieratori, chiarine e tamburini.