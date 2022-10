Rieti a vocazione motoristica, ecco la due giorni con la rievocazione storica del Circuito dei Viali

RIETI - Sabato 15 e domenica 16 ottobre il Club Autostoriche Rieti, Club federato Asi, organizza la ” Rievocazione storica del Circuito dei Viali”, manifestazione motociclistica che si svolse come competizione di velocità, purtroppo in unica edizione , il 2 ottobre 1950, utilizzando nei due sensi di marcia Viale Morroni, Piazza Marconi e Viale dei Flavi .

«Si tratta di un evento veramente interessante - sottolinea l’Avv. Costanzo Truini, Presidente del C.A.R. Rieti, – e giunge a coronamento di una stagione di manifestazioni in campo motoristico caratterizzata dall'ingresso di Rieti nella prestigiosa Associazione Nazionale “ Città dei Motori “ ,i cui Soci risultano essere solamente ed esclusivamente i Comuni più importanti d'Italia in possesso di una vocazione spiccatamente motoristica e che rappresentano la Storia del motorismo italiano».

Il motociclismo storico è patrimonio nazionale di cultura, tecnologia, arte, costume e turismo, e rappresenta un settore riconosciuto tra le eccellenze italiane nel mondo .

Si tratta di una passione diffusa in forma capillare anche nella Città di Rieti, che è sempre in grado di attirare molti appassionati , come dimostra la grande tradizione del motociclismo reatino, che affonda le sue radici storiche nella primavera del 1907, quando un Comitato presieduto dal Marchese Alfonso Vincenti Varano organizzò la prima corsa motociclistica effettuata a Rieti sul circuito Rieti-Vazia-Cantalice-Rieti.

Il Circuito dei Viali è una manifestazione di regolarità turistica per moto d'epoca che si svolge su strada ed è stata articolata su due giorni per offrire maggiori spazi operativi in favore di concorrenti e appassionati.

Sabato 15 Ottobre , a partire dalle 15.00, giro turistico di ampio raggio con visita al bellissimo Borgo di Greccio , mentre Domenica 16 Ottobre ci sarà la rievocazione del Circuito dei Viali che si svolse il 2 ottobre 1950 .

Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le moto in regola con il Codice della Strada costruite fino al 31/12/1990.

Sabato 15 ottobre , alle ore 18.00 presso la Sala Mostre del Comune di Rieti,ove è stata installata una interessante mostra fotografica relativa alle manifestazioni degli anni 50', 60', 70', si terrà la presentazione dell'evento, con la proiezione di un emozionante filmato, curato dall'esperto Francesco Giraldi e realizzato da Claudio Iampieri, che , grazie agli interventi di Remo Venturi, campione del motociclismo degli anni 50' e 60', che iniziò la propria carriera partecipando nel 1950 al Circuito dei Viali, Bruno Appolloni, Franco Lelli, Luigino Tosti,ripercorrerà con interessanti spunti la storia di quegli anni . Il filmato consentirà agli appassionati di conoscere figure che hanno nobilitato il motociclismo reatino, come Elio Lelli, vincitore con la mitica Gilera Saturno 500 cc della Rieti-Terminillo in moto del 1949, Dino Angeletti, che a bordo di uno scooter Lambretta da corsa prese parte al Circuito dei Viali, i mitici Fratelli Ezio e Vittorio Angelucci, che nell'officina di via Battistini preparavano con passione e competenza scooter e moto, e ricevevano spesso la visita del campione ternano Libero Liberati.

Nella Sala mostre verranno esposte le moto che hanno fatto la prestigiosa storia del Corpo della Polizia Municipale di Rieti, come la Gilera B 300, la Guzzi Nuovo Falcone,la Guzzi V50, e le moto simbolo di un motociclismo eroico e romantico come la Guzzi 500 da corsa del 1937 e la Gilera Saturno 500 identica a quella portata alla vittoria dal “Maresciallo “ Elio Lelli nella Rieti -Terminillo del 1949, corsa sul percorso di 19 km !!!!

Il programma

Ore 11:00 Apertura iscrizioni ed esposizione presso la Sala Mostre del Comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II.

Ore 15:00 Partenza per giro turistico con visita guidata al Borgo di Greccio in occasione delle giornate FAI di Autunno.

Ore 18:00 Ritorno a Rieti ed incontro culturale presso la Sala Mostre del Comune di Rieti con proiezione del filmato/documentario sul Circuito dei Viali.

Ore 20:00 Cena

Domenica 16 Ottobre 2022

Ore 9:00 Apertura iscrizioni presso P.zza Mazzini in Rieti

Ore 10:00 Partenza della Rievocazione Storica del Circuito dei Viali

Ore 13:00 Pranzo e premiazioni

Per info ed iscrizioni contattare Francesco Giraldi al 338 9074981

F_giraldi@virgilio.it