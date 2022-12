Rieti-Torano, il 27 dicembre in Provincia si alza il sipario sulla progettazione dell'ultimo tratto

RIETI - Si terrà il 27 dicembre alle 12 nella sala consiliare della Provincia di Rieti una conferenza stampa per avviare la progettazione dell’ultimo tratto della Strada Extraurbana Rieti-Torano, nello specifico quello che va da Grotti a Rieti. Si tratta di poco più di 3km necessari per superare gli abitati di Grotti e Ville Grotti, nel territorio dei comuni di Rieti e Cittaducale. La Provincia di Rieti da sempre si è detta aperta a qualsiasi soluzione pur di completare l’opera, motivo per il quale è stata indetta la conferenza stampa. Interverrà il presidente della Provincia di Rieti, Ing. Mariano Calisse, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli oltre al progettista incaricato, Ing. Sergio Violetta, e i responsabili Anas Ing. Marco Moladori e Ing. Achille Devitofranceschi.