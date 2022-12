Accordo raggiunto sul tracciato conclusivo della Rieti-Torano, esclusa ogni ipotesi su Casette e Valle del Salto

RIETI - Questa mattina, presso la Sala consiliare della Provincia di Rieti, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha partecipato alla presentazione della progettazione del tratto mancante della Rieti-Torano, insieme al Sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e al Presidente della Provincia Mariano Calisse.

Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi

«In campagna elettorale avevamo preso l’impegno a sciogliere il nodo della progettazione del tratto mancante della Rieti-Torano nei primi sei mesi della nuova Amministrazione e abbiamo rispettato anche questa promessa - afferma il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi - Dopo il completamento della Rieti-Terni e in prossimità dell’avvio dei lavori di raddoppio della Salaria per Roma nel tratto San Giovanni Reatino-Ponte Buita, l’avvio della soluzione per la Rieti-Torano rappresenta un ulteriore e deciso passo in avanti per il territorio che, per troppi decenni, ha scontato ritardi proprio dal punto di vista dei collegamenti infrastrutturali».

«Avevamo tutti l’ambizione di risolvere questo problema e finalmente, grazie all’unità e al lavoro di un intero territorio, abbiamo trovato la quadratura del cerchio, individuando un tracciato che esclude la Valle del Salto e recepisce le richieste dei cittadini di Casette, risultando peraltro il più adeguato dal punto di vista tecnico, in grado di contenere gran parte dei rischi e delle criticità legate al problema idraulico. Ora - conclude Sinibaldi - sarà necessario lavorare con la stessa unità d’intenti per ottenere ulteriori risorse, oltre ai fondi residui che sono già disponibili, che permettano ad Anas di avviare velocemente la progettazione esecutiva e l’effettiva realizzazione».

Il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli

«Rieti - Torano: questa mattina abbiamo presentato con Anas l'intesa raggiunta dal Comune di Cittaducale con Provincia e Comune di Rieti per il tratto mancante dell'incompiuta tristemente più famosa del Lazio - scrive su facebook il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli - Un progetto ambizioso che dovrà essere analizzato dai tecnici in ogni suo aspetto e che il Governo dovrà necessariamente mettete nelle priorità per trovare le risorse necessarie. Un passo in avanti importante che trova l'intesa politica dopo anni di stallo a discapito dell'intera provincia e dello sviluppo viario del Centro Italia».