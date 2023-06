Rieti-Terminillo, diversamente abili alla guida grazie a Guidosimplex

RIETI - Per gli appassionati della cronoscalata reatina è imperdibile l’appuntamento in programma venerdì 30 giugno alle 18: la sala polivalente di Santa Lucia a Rieti ospita il convegno sul tema “L’Automobile Club Rieti e la storia della Rieti – Terminillo Enel X Way 1939 – 2023”. L’evento rientra nella Settimana della Rieti – Terminillo Enel X Way.

Sarà lo storico Carlo Ciccaglioni a ripercorrere gli episodi più importanti, accompagnato da piloti di ieri e di oggi, tra aneddoti ed episodi che affondano le radici all’inizio del secolo scorso.



In occasione del convegno sarà presentato al pubblico il progetto dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla “Senti come mi sento” e il progetto che vede protagonista l’azienda romana Guidosimplex, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di ausili per la guida e il trasporto, adattati per persone con disabilità.

Presente anche Roberto Romeo, presidente dell’Anglat, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti.



«L’obiettivo – spiega il Presidente dell’Automobile Club Rieti Alessandro de Sanctis – è quello di rendere reale, per una persona con diverse abilità, la possibilità di guidare un autoveicolo.

Grazie anche alla collaborazione con Paci Autoquattro, quest’anno la cronoscalata sarà aperta da un’auto allestita appositamente per il pilota Giulio Valentini».