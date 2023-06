Al via la settimana della Rieti-Terminillo Enel X Way. Tutti gli appuntamenti da non perdere

RIETI - Si apre oggi la settimana clou che condurrà la città verso la 58esima Rieti – Terminillo Enel X Way, settimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna, in programma il 1 e 2 luglio. Un evento che è sempre più sotto i riflettori, grazie anche al coinvolgimento degli attori del territorio e di prestigiosi partner.



Oltre a sport, motori, agonismo e tanta sana competizione, la Rieti Terminillo Enel X Way 2023 si distingue anche per la miscela di turismo, cultura, enogastronomia, sociale e innovazione, che scaturirà dal susseguirsi di eventi presentati nella sala mostre della Fondazione Varrone, in piazza Vittorio Emanuele II.



Ad accogliere i presenti l’Automobile Club Rieti, con il Presidente Alessandro de Sanctis, il suo vice Daniele Rossi e il Direttore Ottavio Busardò.



Tra gli intervenuti il Presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore allo sport e turismo Chiara Mestichelli, il Questore Mauro Fabozzi con il Commissario Capo della Polizia stradale di Rieti Irene Forcellini, Paolo Angelini, per Paci Autoquattro che ha sostenuto il progetto Guidosimplex che consentirà a un guidatore con disabilità di inaugurare il percorso della gara, Carlo Ciccaglioni curatore della mostra sulle immagini inedite del motorismo reatino e Roberto Musto, che curerà l’area hospitality, una delle novità di questa edizione, all’interno della quale saranno accolti gli sponsor e le autorità.



Confermata la diretta integrale su Aci Sport tv, visibile al canale 228 del pacchetto Sky e in live streaming sui canali social del Civm, della federazione e dell’evento.



Oggi alle 18 viene inaugurata l’esposizione fotografica dedicata all’automobilismo in piazza Vittorio Emanuele II.

Sarà possibile utilizzare dei simulatori di guida appositamente istallati (fino a domenica 9 luglio) e ci sarà un ACI Point per parlare di sicurezza stradale (fino a domenica 2 luglio).



Da martedì 27 a sabato 1° luglio si aggiunge la possibilità di visitare la Rieti sotterranea (alle ore 18, per informazioni 347-7279591).



Mercoledì 28 la Rieti Terminillo Enel X Way sarà presentata ai bambini dell’Istituto comprensivo Alda Merini in località Vazia.

L’istituto sarà sede della Direzione Gara.



Giovedì 29 prende il via il concorso fotografico “Scatta e tagga #rietiterminillo”.



Venerdì 30 giugno il weekend inizia alle 9.30 con l’apertura del Centro Accrediti presso la Direzione Gara e con le verifiche tecniche in Via Maestri del Lavoro, zona paddock, dalle 10 alle 19.30.



Nel pomeriggio il Complesso di Santa Lucia ospiterà un convegno sulla Rieti Terminillo, la presentazione dell’auto elettrica allestita dalla Guidosimplex e il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento” a cura della sezione reatina dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



Sabato 1° luglio alle 9.30 lungo il tracciato di gara prendono il via le due salite di prove ufficiali, precedute dalla Parata Club Experience ACI Storico, dalla Parata Enel X Way, dallo start della Rieti Terminillo Classic e dall’apertura delle hospitality allestite in zona partenza e arrivo e dello stand dell’AISM per gli associati.

In centro città, nel pomeriggio, proseguiranno le varie iniziative già inaugurate e alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II è previsto l’arrivo della Rieti -Terminillo Classic con esposizione delle auto partecipanti in piazza Cesare Battisti.

Seguirà la premiazione al Polo culturale di Santa Lucia nell’ambito della conviviale organizzata per autorità e partner dell’evento.



Dalle 18.30 aprirà anche la vendita di prodotti tipici che a cura di Coldiretti ogni giorno sarà in piazza Vittorio Emanuele II fino a domenica sera.



Tra sabato e domenica a Rieti è prevista la notte bianca, che porterà al clou della gara domenica 2 luglio: dopo la ripetizione delle parate “apripista” e della Rieti Terminillo Classic, alle 10 scatta la 58esima Rieti Terminillo Enel X Way - 56esima Coppa Carotti.



Sabato e domenica sarà disposta la chiusura al traffico dalle 8 alle 18 (e comunque fino a cessate esigenze) della strada regionale 4 bis del Terminillo (tra il quadrivio di Vazia e il piazzale Campoforogna).