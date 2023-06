Rieti si trasforma in un grande centro sportivo a cielo aperto grazie al Rieti Sport Festival

RIETI - Grande fermento in città per il ritorno del Rieti Sport Festival. Dall’8 all’11 giugno il centro di Rieti si trasforma in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla festa dello sport del centro Italia. In attesa della cerimonia di apertura giovedì 8 giugno alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II, in allestimento 4 campi sportivi: un campo di basket in piazza Vittorio Emanuele per il torneo nazionale di 3 vs 3 Estathè Italia Street basket Circuit, a Largo Alfani n.3 campi di mini tennis, calcetto, mini rugby e mini golf. Allestite anche aree attrezzate per le altre discipline: attività sportive del territorio tra cui il padel, volley, arti marziali, ciclismo, ginnastica ritmica, yoga, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, scherma , mamanet. In piazza Cesare Battisti saranno posizionati stand e gazebo per tutte le realtà sportive del territorio.



Nella sala mostre sotto ai portici del Palazzo comunale, l’atteso Museo di Maradona, un calciatore diventato leggenda e fenomeno sociale e culturale. Dal centro storico cittadino, il Festival diffuso si sposta lungo il fiume per attività acquatiche e al Palacordoni per l’esibizione di ginnastica artistica e ritmica e stage nazionale e Galà di arti marziali. Ogni giornata sarà caratterizzata da un tematica diversa: Lo sport come modello di vita, Motori rombanti, Omaggio a Maradona e Pelè, per chiudersi con Rieti centro d’Italia, Rieti centro dello sport.

L’ottava edizione si conferma un grande attrattore sociale e sportivo che dà spazio e voce a tutti coloro che praticano e amano lo sport, nei suoi valori più alti di inclusione e coesione.

La kermesse sportivo-culturale si apre l’8 giugno.

Ecco i nomi che ogni sera dalle 19.30 saranno sul palco centrale nel talk sportivo Melo racconti, a cura del direttore artistico del RSF, Stefano Meloccaro:

Neri Marcorè, Giuseppe Brindisi, Diego Crescenzi, il Presidente della Federazione di Rugby, Marzio Innocenti, il 9 giugno la leggenda del rally, Miki Biasion e Francesco Maria Fenici, protagonista della Porsche Carrera Cup (reatino), il 10 giugno l’imitatore degli allenatori Edoardo Mecca, la campionessa del mondo di Pentathlon Elena Micheli, Riccardo Lauretti, tipster NBA n.1 in Italia ( reatino), Fabrizio Bittner, Presidente federazione Italiana Pentathlon Moderno. Tre i premiati per aver raggiunto brillanti risultati nel proprio settore. Collegamento con la campionessa Federica Brignone, plurimedagliata e con il vice Presidente della Nazionale argentina Junior.

La domenica spazio agli azzurri delle arti marziali, una nutrita rappresentativa di atleti si esibirà in piazza.

Il Festival si chiuderà con Giovanni Vernia che arriverà a Rieti in un modo rocambolesco che verrà svelato nel corso della 4 giorni.

Durante la 4 giorni ci sarà possibilità per tutti di provare gratuitamente tutte le discipline sportive. Per la prima volta al Festival, danza africana a cura di Rieti Respira Africa, yoga con l’associazione Connessioni di armonia e mamanet per le malate oncologiche a cura di More Sport AAsd per il progetto di Alcli e Asl.