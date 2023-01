La Rieti Sotteranea location di un episodio della serie “Siamo leggenda”. Si cercano giovani comparse

RIETI - Proseguono i lavori nella Rieti Sotterranea che presto sarà la location di un episodio della serie “Siamo leggenda” una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures affidata al registra Carmine Elia. Trattasi di un fantasy di cui l’effetto speciale non è il tratto distintivo quanto piuttosto una storia relazionale di tipo giovanile. Protagonisti cinque ragazzi con storie di adolescenze difficili. Cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure nei desideri più profondi. Capaci di stravolgere le loro vite e spingerli faccia a faccia con i propri limiti, i propri fantasmi, le proprie responsabilità.

Un “coming of age” che unisce dramma, azione ed ironia in una narrazione originale ed avvincente, capace di riscrivere i canoni del racconto di giovani supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o super potenti da combattere ma un racconto di formazione incentrato sui caratteri in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare.

La produzione comunica che si cercano ragazzi e ragazzi dai 18 ai 23 anni disponibili a girare lunedì 9 gennaio a Rieti e lunedì 23 gennaio a Roma, regolarmente retribuiti come da contratto nazionale. I ragazzi interessati dovranno mandare al numero 334 3756135 un messaggio allegando il proprio selfie primo piano, proprie misure, specificando che sono per le riprese di Rieti.